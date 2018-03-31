Британская полиция проводит в аэропорту Хитроу досмотр самолета Аэрофлота, прилетевшего из Москвы.

Британская полиция и таможенники проводит в аэропорту Хитроу досмотр самолета "Аэрофлота", прилетевшего из Москвы.Как передает телеканал "Россия 24", никаких оснований для этого досмотра предъявлено не было. Также британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолет. При этом командира воздушного судна не выпускают из кабины — то есть, вся процедура проводится без свидетелей.На место выехали сотрудники российского посольства. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, "мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей".Она сообщила, что "британские власти заявили о необходимости проведения некого осмотра судна, причины и цели осмотра они сообщить отказались". По ее словам, англичане также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет.Захарова отметила, что командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, "в том числе в связи с тем, что в соответствие с нормативными требованиями ему запрещено покидать самолет".Принято решение после проведения осмотра самолета британскими представителями власти, провести дополнительный осмотр воздушного борта силами экипажа и сотрудниками представительства "Аэрофлота".