Госавтоинспекторы напоминают, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу всех участников дорожного движения.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя одной из районных деревень, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Автомобиль «Renault Sandero Stepway» под управлением 53-летнего мужчины был остановлен нарядом ДПС в середине марта текущего года в поселке Ставрово Собинского района. Водитель автомобиля по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом состоянии, что на месте было подтверждено показаниями алкотестера.Также выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был подвергнут административному наказанию.Свою вину местный житель признал.Фигурантом аналогичного уголовного дела, возбужденного дознавателями Меленковского ОМВД, стал 47-летний житель города Меленки.Экипажем дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования был остановлен автомобиль «Jeep Grand Cherokee», за рулем которого находился 47-летний меленковец. Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, что подтвердили показания специального прибора.Инспекторы проверили автолюбителя по базам данных и установили, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. Несмотря на административное наказание, мужчина все же сел за руль, при этом вновь в нетрезвом состоянии.Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ нарушителям может грозить наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу всех участников дорожного движения. Алкоголь замедляет реакцию человека – это может привести к необратимым трагическим последствиям.