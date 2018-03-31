Команда ток-шоу В точку! опровергла информацию о давлении на нее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Соответствующее заявление появилось в субботу в Instagram ток-шоу.
Команда ток-шоу "В точку!" опровергла информацию о давлении на нее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Соответствующее заявление появилось в субботу в Instagram ток-шоу.
Журналисты подтвердили, что им не отдали запись эфира встречи Пескова со студентами Высшей школы экономики, прошедшей 29 марта, но отметили, что не знают, с чем это связано.
Команда ток-шоу заявила также, что не имеет никакого отношения к письму о цензуре на имя руководителя образовательной программы "Журналистика" Сергея Корзуна. В этой связи авторы поста в Instagram попросили не распространять ложные сведения. "Команда ток-шоу "В точку!" остается верна журналистской этике", — подчеркивается в сообщении.
Всем привет!