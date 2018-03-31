Злоумышленник, воспользовавшись доверием женщины, получил от нее денежные средства, но на самом деле не собирался помогать в поиске автомобиля...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево задержали 40-летнего ранее судимого москвича по подозрению в мошенничестве.В отдел полиции поступило сообщение от 63-летней женщины. Заявительница пояснила, что ее знакомый предложил помощь в розыске угнанного ранее принадлежащего ей автомобиля марки «Ленд Ровер Дискавери». За помощь мужчина попросил 660 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина через некоторое время перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали подозреваемого. Оперативники установили, что злоумышленник, воспользовавшись доверием женщины, получил от нее денежные средства, но на самом деле не собирался помогать в поиске автомобиля.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93