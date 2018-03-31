Инцидент произошел близ Леона после проходившего там фестиваля электронной музыки Reperkusound. Отмечается, что 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу я - террорист. В результате его задержала полиция, никто не пострадал.

На востоке Франции автомобилист попытался протаранить людей и назвал себя террористом. Об этом сообщает радиостанция France Info. Инцидент произошел близ Леона после проходившего там фестиваля электронной музыки Reperkusound.Отмечается, что 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я — террорист". В результате его задержала полиция, никто не пострадал. По предварительной информации, мужчина был пьян, передает "Интерфакс".