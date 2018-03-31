В Нижегородской области эвакуируют людей с базы отдыха Шавская долина, где произошло возгорание кровли главного корпуса. Эвакуировано, по разным данным, от 17 до 28 человек. Пламенем охвачено 400 квадратных метров.

В Нижегородской области эвакуируют людей с базы отдыха "Шавская долина", где произошло возгорание кровли главного корпуса. Эвакуировано 17 человек, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС России.По сообщению источника в экстренных службах, пламенем охвачено 400 квадратных метров, а количество эвакуированных составляет 28 человек. База расположена в Кстовском районе области. Обстоятельства пожара выясняются.