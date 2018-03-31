Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре в торговом центре Зимняя вишня троих детей, жену и сестру опубликовал видео с камер наблюдения. В объектив попал момент эвакуации кинотеатра.

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" троих детей, жену и сестру опубликовал видео с камер наблюдения. В объектив попал момент эвакуации кинотеатра.На кадрах видно, что посетители ТЦ не сразу поняли, что начался пожар. Люди не спеша идут по коридору, а сотрудники кинотеатра только 30 секунд секунд начинают оповещать о ЧП тех, кто сидит в зале.Внезапно коридор наполняет черный, густой дым. В кадре появляется мужчина крепкого телосложения, он принимает роковое решение – закрыть дверь в зал.Напомним, что сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.