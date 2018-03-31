Первый канал подготовил к 80-летию артиста фильм Александр Збруев. Три истории любви. В ленте бывшая жена Александра Збруева Валентина Малявина откровенно рассказала об отношениях с экс-супругом. Женщина посетовала, что актер бросил ее одну и совсем не навещает.

Первый канал подготовил к 80-летию артиста фильм "Александр Збруев. Три истории любви". В ленте бывшая жена Александра Збруева Валентина Малявина откровенно рассказала об отношениях с экс-супругом. Женщина посетовала, что актер бросил ее одну и совсем не навещает.Валентина стала первой настоящей любовью Александра. Актер встретил Малявину на родном Арбате и почти сразу привел в дом. Хотя мать Збруева была категорически против девушки, Збруев и Малявина тайно поженились.На тот момент Александру было всего 20, и он учился на актера. Вслед за любимым мужем Валентина тоже пошла в актерское училище, тем более, что у девушки обнаружился большой талант. Вскоре молодая актриса забросила учебу в Школе-студии МХАТ ради кино. Начались разъезды, времени на мужа практически не было, возникла ревность. Однажды Валентина призналась мужу, что у нее роман с режиссером Павлом Арсеновым. На тот момент артисты прожили вместе четыре года. Збруев не смог простить предательства и ушел."Может быть, один раз тебя предал человек. Но если один раз, то предаст и второй, и третий, и четвертый, и пятый… Это не настоящий человек, значит, а какой-то кривой", – считает Александр Викторович.При этом о своих супругах актер отзывается исключительно положительно. "Мне, честно говоря, не очень хочется перечислять фамилии своих супруг, потому что они все замечательные – прекрасные, талантливые, красивые безумно, и я счастлив, что господь послал их мне", – говорит Збруев.Новость дополняется