Мужчина похищал аккумуляторные батареи из грузовых автомобилей.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела по трем эпизодам противоправной деятельности, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение совершении краж.Осенью прошлого года в дежурную часть отдела полиции поступило три заявления от местных жителей по фактам краж аккумуляторных батарей из грузовых автомобилей, припаркованных на обочинах автодорог Кольчугинского района. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам, превысил 60 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина пояснил, что совершал кражи с целью дальнейшей продажи аккумуляторов.В настоящее время фигурант находится под стражей. Материалы уголовного дела направлены в городской суд для рассмотрения по существу.