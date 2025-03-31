28 марта мошенники обманули 66-летнюю жительницу Мурома под предлогом проблем ее родственницы.

17-летний житель Владимира попал под следствие за содействие мошенникам. По данным следственного управления СКР, в марте юноша согласился помочь аферистам в хищении денежных средств у граждан.28 марта мошенники обманули 66-летнюю жительницу Мурома под предлогом проблем ее родственницы, попавшей в ДТП. В результате женщина передала мошенникам 360 тыс. рублей и одежду через такси, который доставил вещи подростку во Владимир.Однако, юноша был задержан полицией до совершения перевода средств. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Следственные действия продолжаются.