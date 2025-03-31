Это делают для борьбы с дефицитом кадров.

Владимирская область продолжает сталкиваться с дефицитом кадров, особенно среди молодежи, которая уезжает учиться в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Чтобы изменить эту тенденцию, в регионе в ближайшие 3-5 лет запланировано открытие пяти новых высших учебных заведений. Работа в этом направлении обсуждалась во время отчета губернатора перед Законодательным Собранием.На данный момент работает филиал ПИМУ, а в этом году ожидается открытие филиала Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета и Муромского государственного педагогического института, возможно, в сотрудничестве с Российским педагогическим университетом имени Герцена. Новые направления будут включать начальное образование, логопедию и физико-математический профиль. Губернатор Александр Авдеев отметил необходимость создания также химического вуза в регионе.