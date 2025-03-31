«Ростелеком» улучшил качество и повысил скорость соединения между абонентами. Передача голоса в HD (HD Voice) и мгновенный дозвон в сети 4G (LTE) теперь доступны абонентам пакетных предложений

«Ростелеком» улучшил качество и повысил скорость соединения между абонентами. Передача голоса в HD (HD Voice) и мгновенный дозвон в сети 4G (LTE) теперь доступны абонентам пакетных предложений бесплатно. Возможность совершать вызовы с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE) появилась в 17 регионах страны. Технология позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону, пользоваться мессенджерами и доступом в