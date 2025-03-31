Весна вступает в свои права, становится теплее, веселее и ярче, поэтому апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) поддержат все оттенки

Весна вступает в свои права, становится теплее, веселее и ярче, поэтому апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) поддержат все оттенки настроения. Добавит красок, романтики, музыки и доброй ностальгии главная премьера от Wink.ru в апреле — музыкальный сериал Сергея Жукова «ВИА “Васильки”» (16+). Специально для сериала Жуков написал 16 песен в стилистике 1970-х,