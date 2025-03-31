Это может угрожать здоровью детей.

Владимирский Общероссийский народный фронт выявил несоответствие качества сливочного масла в школьных столовых. Проверка Россельхознадзора в школе №1 Лакинска обнаружила нарушения по растительным маслам, что может угрожать здоровью детей.Потенциально опасная продукция от поставщика из Ивановской области могла попасть в медицинские учреждения и детсады семи регионов, что оценивается в ущерб миллионы рублей.ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» и в другие органы для внесения поставщика в реестр недобросовестных участников закупок. Напомним, ранее мы писали, что