О владимирском рынке нового жилья

Новое жильё во Владимире актуально практически для всех групп населения. Молодые рабочие семьи благодаря специальным программам поддержки имеют возможность купить в новопостроенных домах квартиры на льготных условиях, достаточно твёрдо стоящие на ногах жителей города имеют возможность улучшать свои жилищные условия, да и просто постоянно растущее население города требует всё больше и больше новых жилых площадей.Застройщиков во Владимире достаточно много. Это и государственные компании, и частные фирмы. Их различают между собой различие в подходах и ориентированность на те или иные группы населения.Крупные государственные организации являются производителями основной массы нового жилья. Доля квартир, вводимых в эксплуатацию ими, составляет более 70%. Практически все оставшиеся апартаменты строятся частными компаниями. Однако следует учитывать тот факт, что частными компаниями строятся почти все малоквартирные жилые комплексы и частные дома во Владимире, поэтому в общем по объёму вводимой в эксплуатацию жилплощади частные компании обгоняют государственные.Частные же фирмы отличаются большим разнообразием форм домов и планировок квартир. Помещения, сдаваемые ими, зачастую имеют очень оригинальные варианты размещения комнат, а многочисленные дизайнерские решения в оформлении зданий и строительстве балконов делают дома красивыми и достаточно декоративными. Чаще всего при строительстве здесь используется кирпич или комплексные решения из кирпича и железобетонных конструкции. В результате, по многим характеристикам – звуко- и теплоизоляции, декоративности – дома от частных фирм превосходят таковые от государственных компаний. Но и цены квартир в этих домах нередко бывают завышены.Среди застройщиков, работающих в этом регионе, можно выделить несколько компаний, которые зарекомендовали себя на рынке.Одной из таких компаний является "СУ-155". Это крупный застройщик, который занимается возведением жилых комплексов и коммерческой недвижимости. Компания известна своими масштабными проектами и качеством строительства.Еще одним заметным игроком на рынке является "Группа Компаний ПИК". Эта компания активно развивает жилую застройку в Владимире, предлагая разнообразные варианты жилья — от эконом-класса до более премиальных предложений.Также стоит упомянуть "Квадрат", которая занимается строительством жилых комплексов и активно участвует в благоустройстве территории вокруг своих объектов. Они ориентируются на создание комфортной городской среды для жителей.В основном, новое жильё во Владимире находится на периферии, в достаточно удалённых от центра районах. Даже изредка реставрируемые или возводимые в центре Владимира новые дома не являются перспективными для большинства, поскольку квартиры в этих центральных новостроях чересчур дороги.Именно в новостроях чаще всего покупаются квартиры в кредит. Такие квартиры наиболее дёшевы и требуют ещё огромных вложений в ремонт и обустройство. Но сам факт покупки квартиры именно в новом, выполненном по современному проекту доме, очень многим жильцам греет душу. Кстати, именно грамотный и толковый подход городских властей Владимира по увеличению количества квартир и повышению качества нового жилья способствует тому, что даже несмотря на достаточно нестабильную финансовую ситуацию в стране многие не боятся брать ипотеку на покупку нового жилья.