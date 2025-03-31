Угольная генерация до сих пор является одним из важнейших направлений российской энергетики. Однако, за последние годы эта отрасль сталкивается с новыми вызовами, ставящими под угрозу её дальнейшее развитие не только в РФ, но и во всём мире. В первую очередь, это, конечно, принятие Парижского соглашения и курс на “зелёную” экономику, развитие ВИЭ и вывод из эксплуатации части углеводородных мощностей.

Угольная генерация и используемые сегодня технологии по добыче и переработке угля не способны должным образом соответствовать мировому тренду на экологичность. Это связано с тем, что при сжигании угля в атмосферу попадает большой объём углекислого газа, сернистых соединений, оксидов азота, тяжелых металлов и других загрязнителей. Кроме этого, для охлаждения турбин и конденсации пара на угольных электростанциях требуется доступ к большим объёмам воды, что влечет за собой снижение уровня грунтовых вод, осушение водоёмов и загрязнение питьевой воды. Всё это вызывает сомнения у некоторых экспертов по поводу релевантности новых инвестиций в угольную тепло- и электрогенерацию в РФ.Однако, существует и другая точка зрения. Дело в том, что у угля как у источника энергии есть некоторые преимущества. В первую очередь это большие запасы, доступные в разных регионах мира. Также уголь характеризуется относительно низкой стоимостью и позволяет создавать запасы на электростанциях, обеспечивая стабильную и надёжную генерацию даже в случае перебоев в поставках топлива. Такая стабильность особенно важна для РФ из-за наличия разных климатических зон, что делает использование всех видов углеводородного сырья в стране гарантом энергетической и национальной безопасности. Кроме этого, в РФ существует ряд территорий (Сибирь, Дальний Восток), где уголь является безальтернативным ресурсом для производства энергии из-за отсутствия газификации и сложностей в построении новой инфраструктуры. Это говорит о том, что даже в долгосрочной перспективе угольная генерация в РФ будет оставаться важным направлением в энергетике. Это, в свою очередь, требует увеличения инвестиций в отрасль, развитие новых “зелёных” технологий обработки угля и модернизацию постепенно устаревающих станций.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»