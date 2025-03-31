Прокуратура добивается устранения санитарных нарушений в Кольчугинской центральной районной больнице. Во время проверки там обнаружили то, что видно невооруженным глазом –

Прокуратура добивается устранения санитарных нарушений в Кольчугинской центральной районной больнице. Во время проверки там обнаружили то, что видно невооруженным глазом – многочисленные протечки, облупленную краску и плесень. Как отметили в надзорном ведомстве, в соответствии с санитарными требованиями, стены и потолки в медучреждениях не должны иметь дефектов и признаков поражения грибком. А вот в Кольчугинской ЦРБ