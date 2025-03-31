Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Владимирской области в 2024 году достигла 57,5 тысяч рублей. Такую статистику опубликовали в «РИА Новости». В рейтинге провинциальных

Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Владимирской области в 2024 году достигла 57,5 тысяч рублей. Такую статистику опубликовали в «РИА Новости». В рейтинге провинциальных зарплат Владимирская область заняла 49 место. Прирост за 2024 год составил 20,7%. Отношение зарплаты в малых и средних городах региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг аналитики оценили