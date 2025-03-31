Местные власти планируют восстановить исторический объект до 2030 года.

Госгруппа ДОМ.РФ выставила на аукцион усадьбу графа Панина во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев в своём телеграм-канале. Усадьба, построенная в конце XVIII века, сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, что подтвердила экспертиза Государственного центра по сохранению и реставрации объектов культурного наследия.Местные власти планируют восстановить исторический объект до 2030 года.Восстанавливать усадьбу должен частный инвестор на льготных условиях. Это здание, которое принадлежало семье графов Паниних с 1744 года, представляет собой одноэтажное строение с мезонином, к которому в XIX веке была добавлена двухэтажная пристройка.