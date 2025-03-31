Все анализы на наличие патогенов у собранных клещей оказались отрицательными.

Региональный Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации с клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и другими инфекциями, переносимыми клещами. На 31 марта 2025 года в медучреждения региона обратились пять человек с жалобами на укусы насекомых, из них двое — дети. Все анализы на наличие патогенов у собранных клещей оказались отрицательными.Специалисты призывают население быть осторожными на природе: укусы клещей могут привести к тяжёлым заболеваниям.При укусе клеща необходимо немедленно обратиться к медикам, сохранить клеща для анализа и действовать по результатам теста. Ведомство напоминает о важности использования репеллентов и проверки одежды после прогулок на свежем воздухе.