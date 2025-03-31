С сегодняшнего дня в Московской области стартует экологический квест – Экологические игры 2025. Проект организован Министерством ЖКХ региона и Российским экологическим оператором при поддержке нацпроекта Экологическое благополучие.

С сегодняшнего дня в Московской области стартует экологический квест – "Экологические игры 2025". Проект организован Министерством ЖКХ региона и Российским экологическим оператором при поддержке нацпроекта "Экологическое благополучие".Участникам предстоит выполнять различные задания: от поискапунктов сбора вторсырья до выявления незаконных свалок. За успешное прохождениеэтапов будут начисляться баллы.«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, втом числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участниковразных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий,за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку какможно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработкивторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди нихкрупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — рассказалзаместитель Председателя Правительства Московской области – министр посодержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской областиВладислав Мурашов.Условия участия:Установитьприложение «Уберу» (есть во магазинах приложений App Store, Google Play, Rustore,AppGallery).Зарегистрироваться.Выполнятьеженедельные задания и загружать подтверждения.«Экопросвещение помогает людям обретать новые полезныепривычки и в целом менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослыепонимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономиказамкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый изних. Экологические игры на базе сервиса «Уберу», которые РЭО устраиваетсовместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процессинтересным и наглядным», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.Акция продлится до 21 сентября, старт возможен влюбой момент.