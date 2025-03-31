«Владимиртеплогаз» проведет ежегодную корректировку и вернет жителям региона почти 329 миллионов рублей. Но не всем. Перерасчет коснется тех, кто платил по системе 1/12 до октября 2024 года.

«Владимиртеплогаз» проведет ежегодную корректировку и вернет жителям региона почти 329 миллионов рублей. Но не всем. Перерасчет коснется тех, кто платил по системе 1/12 до октября 2024 года. Напомним, сейчас все больше жителей области платят за отопление по факту, то есть только в холодные месяцы. Те же, кто рассчитывался за теплоснабжение круглый год, получат лишние деньги