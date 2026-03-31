Действующий депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин заявился на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что именно «Единая Россия» — единственная политическая партия страны проводит предварительный отбор кандидатов перед выборами, делая процесс максимально честным и прозрачным.Говырин отметил, что будучи действующим депутатом Госдумы он всегда делал упор на командную работу у с жителями региона, партийными активистами и руководством области. Благодаря такому подходу удалось реализовать множество проектов, важных для развития Владимирской области и для каждого жителя.- В основе работы — задачи, поставленные президентом, и выполнение Народной программы «Единой России», которая формируется с учётом предложений граждан, — подчеркнул — И, конечно, одним из важнейших направлений моей работы всегда была адресная помощь тем, кто в ней нуждается. Нельзя быть равнодушным к людям, независимо от того, касается проблема конкретного человека или целого города.Депутат намерен продолжить работу во благо региона и рассчитывает получить поддержку земляков как на предварительном партийном голосовании, так и на основном — в сентябре, когда владимирцы и вся страна будут выбирать своих представителей в нижнюю палату российского парламента.