Гуманитарный центр Владимирской епархии переехал — теперь он располагается в Богородице‑Рождественском мужском монастыре на улице Большая Московская, 68а (во Владимире).В новом помещении оборудовали склад для гуманитарной помощи. Это сделало процесс ее приема и выдачи удобнее. Центр поддерживает около 300 семей, в основном многодетных и тех, кто оказался в трудной ситуации, а также помогает бездомным. Каждую пятницу в 12:00 здесь кормят нуждающихся и проводят короткие духовные беседы.Кроме того, сотрудники центра регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону спецоперации, собирают одежду, медикаменты, предметы гигиены и оборудование.