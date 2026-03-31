За убийство друга детства владимирца надолго отправили в колонию.

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор по делу 54-летнего жителя областного центра, который дважды напал на беззащитного человека. Подробнее в материале vlad.aif.ru.«Кресты мерещатся»Как удалось выяснить суду и следствию, в доме осуждённого Бориса Комарова (имя изменено. — Прим. ред.) проживал его приятель, 60-летний инвалид III группы Олег Глухарёв (имя изменено. — Прим. ред.).Мужчины познакомились ещё в середине 80-х годов и длительное время были закадычными друзьями. Потом судьба развела их. Глухарёв запил и пропал с поля зрения приятеля. Лишь в 2024 году они встретились вновь.Комаров сразу же предложил Олегу переехать к нему. Дело в том, что Борис страдал особым психическим заболеванием, при котором не мог длительное время находиться один, особенно в ночное время, тем более жил он неподалёку от кладбища и ему везде «мерещились кресты».Первое время всё шло как нельзя лучше: пенсионер как мог помогал по хозяйству, варил еду, пока хозяин дома уезжал на подработку, они вместе ходили в баню, иногда употребляли алкоголь.Но в какой-то момент отношения стали портиться, опять-таки из-за бытовых мелочей. Комаров сильно беспокоился, что друг детства из-за своей рассеянности забудет выключить плиту или оставит без присмотра утюг. Поэтому ежедневно звонил Глухарёву и уточнял, всё ли дома нормально. А когда тот не брал трубку, просил кого-нибудь из товарищей съездить к нему на квартиру. И каждый раз выяснялось, что тревога ложная: пенсионер или оставлял где-нибудь телефон, или не слышал его из-за громко работающего радио.Напряжение между мужчинами росло и в конце концов вылилось в два эпизода жестокой расправы...Бил и поливал кипяткомПервый серьёзный инцидент произошёл вечером 28 октября 2024 года, когда поводом для ссоры стала нечищеная картошка. Хозяин дома начал высказывать претензии по поводу того, что жилец совсем перестал помогать по хозяйству, да ещё начал выпивать. Словесный конфликт быстро перерос в физическое насилие. Сначала мужчина нанёс другу детства несколько ударов в область плеча, а затем, не сдержав ярости, облил его кипятком из чайника. Даже после этого он не остановился и продолжил избиение, причём не только руками, но и подвернувшимся под руку молотком, причинив инвалиду травмы средней тяжести.Вторая попыткаНесмотря на случившееся, конфликтная ситуация в доме не разрешилась, и спустя две недели, в ночь на 11 ноября, между приятелями вновь вспыхнула ссора. В этот раз агрессия хозяина дома оказалась роковой: он с особой силой нанёс своему подопечному не менее 10 ударов, целясь в жизненно важные органы — грудную клетку, голову и спину. Полученные повреждения оказались настолько тяжёлыми, что пострадавший скончался на месте происшествия ещё до приезда медиков.— Изучив все обстоятельства дела и оценив характер неоднократных нападений, суд признал владимирца виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершённом с применением предметов в качестве оружия, а также в нанесении тяжких телесных повреждений, повлёкших по неосторожности смерть человека, — уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.Учитывая тяжесть совершённых преступлений и личность виновного, суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, которые мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.