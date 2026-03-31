Выставочный проект "150 артистов. Союз театральных деятелей", приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей (СТД) РФ, начал работу в павильоне № 57 ВДНХ, передает корреспондент ТАСС."Мы задумывали эту выставку, чтобы с помощью новейших технологий и современных выставочных решений рассказать о главном: о людях театра - артистах, создателях, творцах, которые не представляли свою жизнь без этого трудного и прекрасного искусства", - приводятся слова председателя Союза театральных деятелей России, народного артиста РФ Владимира Машкова.Экспозиция сосредоточена на исследовании судеб театральных деятелей: "от истоков до современности". "Это летопись, собранная из личных историй 150 артистов, режиссеров и драматургов. Посетители смогут проследить путь театрального сообщества от инициативы по созданию Общества взаимного вспоможения русских артистов до сегодняшней деятельности СТД РФ под руководством Владимира Машкова", - отмечают в СТД.Особенностью проекта станет его расположение: выставка займет сразу несколько тематических площадок. "Посетители увидят залы с мультимедийными стенами, на которых оживают портреты делегатов первого Всероссийского съезда сценических деятелей 1897 года и артистов революционной эпохи. Сенсорные экраны с уникальной "сборкой" фактов о русском театре XIX века, виртуальные книги с эскизами костюмов Всеволода Мейерхольда и образами великих актеров на сцене позволяют буквально прикоснуться к истории", - добавляют в организации.Гостям выставки также предложат познакомиться с системой Всеволода Мейерхольда. Сделать это можно будет с помощью интерактивной игры, в основу которой легли упражнения из "Механики" режиссера-новатора. А в иммерсивном Зеркальном зале "посетители окажутся внутри "калейдоскопа" декораций великих мастеров": Льва Бакста, Константина Коровина, Николая Рериха.Кроме того, в экспозиции представлена виртуальная "Книга памяти" деятелей искусства, подвергшихся репрессиям в 1930-е годы, собраны свидетельства работы театров в блокадном Ленинграде и на фронте. Завершающий раздел выставки посвящен современной деятельности СТД: "его перспективным проектам и новым лицам театра".Как подчеркивают в СТД, после "премьеры" в Москве, состоится выставочный тур, который охватит десятки городов. Так, проект представят в Уфе, Ставрополе, Волгограде, Якутске, Махачкале, Казани, Тюмени, Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге, Перми, Саратове, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Сургуте, Пятигорске, Владивостоке, Твери, Луганске, Мелитополе и Донецке.Выставка стала результатом совместной работы Фонда Гуманитарных Проектов и Союза театральных деятелей России. Проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.