Во Владимирской области Россельхознадзор выявил четыре онлайн‑магазина, продававших семена сортов, не включённых в Госреестр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В том числе томаты «Чесночный», «Вишня в шоколаде», огурцы «Крабики», морковь «Арон», перец «Карась».Два продавца сняли запрещённые позиции с продажи к 25 марта 2026 года после предостережений ведомства, материалы на оставшиеся два магазина направлены в прокуратуру с требованием их заблокировать.