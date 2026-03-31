Злоумышленники спрятали товар в детскую коляску, изображая дедушку и недавно родившую внучку.

Во Владимире задержали 64‑летнего мужчину и 25‑летнюю женщину за кражу продуктов на 3 тысячи рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.Злоумышленники спрятали товар в детскую коляску, изображая дедушку и недавно родившую внучку. После обращения представителя магазина их задержали через несколько часов — подозреваемые признались и возместили ущерб.Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.