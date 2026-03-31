Во Владимирской области у сотрудницы УФСИН обнаружили имущество стоимостью 5,7 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.В собственности женщины было два земельных участка и дом в селе Сновицы, которое превышает доходы женщины и её супруга — с 2016 года он официально безработный. Собственность регистрировали с марта 2022‑го по октябрь 2023‑го.Прокуратура подала в суд иск об обращении имущества в доход государства и ходатайствовала об его аресте.