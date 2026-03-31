В Радужном Владимирской области во время санации трубопровода на глубине 3,5 м произошло обрушение откоса траншеи. Сотрудника завалило грунтом, он скончался от механической асфиксии.По данным прокуратуры Владимира, к трагедии привели грубые нарушения правил безопасности: исполнительный директор ООО «Альфа ГНБ» допустил к земляным работам человека без нужного обучения и навыков, не обеспечил защитные приспособления и крепления стенок траншеи, а также вёл работы без необходимой организационно‑технологической документации.Обвиняемый признал вину. Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека) направлено в Собинский районный суд Владимирской области.