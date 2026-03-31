Кроссовер Tenet не поделил дорогу с этой эффектной машиной.

30 марта на трассе М-7 в поселке Боголюбово произошли две автомобильные почти подряд. Но больше всего внимание привлекла яркая деталь: одной из машин, попавших в аварию, оказалась редкая для владимирских дорог розовая Audi.Кроссовер Tenet не поделил дорогу с этой эффектной машиной. Удар оказался таким сильным, что спасателям АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» пришлось срочно отключать аккумуляторы у обоих авто — опасались возгорания. Два человека пострадали: спасатели оперативно оказали им первую помощь и передали бригаде скорой.Но на этом неприятности на трассе не закончились. Буквально через несколько минут неподалеку случилось еще одно ДТП. Столкнулись сразу три машины: «Лада», Peugeot и Volkswagen. Спасатели снова бросились на помощь, отключив аккумуляторы поврежденных авто.