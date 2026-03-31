Церемонии прошли в трех районах области.

Во Владимирской области простились с тремя участниками специальной военной операции. Об этом пишут «».Старший лейтенант Антон Епифанов (позывной «Ковров») погиб 6 марта в посёлке Теткино Курской области, прощание с ним прошло 28 марта в Свято‑Вознесенском храме Камешковского района. 30 марта проводили в последний путь ещё двух бойцов — в Судогде и в Собинском районе (отпевание в Свято‑Троицком храме), один из них участвовал в спецоперации с сентября 2022 года.Напомним, ранее мы писали, что в.