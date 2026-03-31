В лабораторию Роспотребнадзора по Владимирской области поступил первый в этом сезоне клещ, снятый с человека. Насекомое обнаружили у жителя Собинского района, сообщили в ведомстве. Ранняя

В лабораторию Роспотребнадзора по Владимирской области поступил первый в этом сезоне клещ, снятый с человека. Насекомое обнаружили у жителя Собинского района, сообщили в ведомстве. Ранняя весна и теплая погода разбудили кровососов раньше обычного. Клещи уже начали охотиться. Они, напомним, переносят опасные заболевания: вирусный энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. Если клещ присосался, лучше сразу обратиться в