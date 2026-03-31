Прокуратура Владимирской области потребовала признать недействительными сделки по приватизации Гороховецкого судостроительного завода (не функционирует с середины 1990‑х). Суд удовлетворил ходатайство об аресте активов: заблокированы 65,4 млн рублей, а также участки и здания в Гороховце, ранее отчуждённые от предприятия. Об этом пишут «Владимирские новости».Против участников сделок, ряда ООО и АО, возбуждено уголовное дело: следователи изучили почти 80 томов документов о хозяйственных операциях завода с 1996 года.В марте 2026 года завод передан в собственность Владимирской области по указу президента РФ Владимира Путина.