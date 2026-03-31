Собирался мужик пойти на охоту, да тут жена пристала - возьми с собой. Ну нечего делать, пришлось брать. Вышли они на поляну, мужик жену поставил в центре поляны и говорит:
- Сейчас мы с мужиками пойдем лося травить, а как он на поляну выбежит, ты стреляй и охраняй его, пока мы не подойдем.
А сам пошел пить с мужиками. Стемнело, мужик собрался идти жену забирать.
Выходит на ту поляну и видит:
Валяется туша убитого животного, а жена бегает с ружьем за каким-то мужиком и кричит:
- Это мой лось! Это мой лось!
А мужик, убегая, кричит:
- Да твой лось, твой лось, дай только седло сниму...
