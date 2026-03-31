Во Владимирской области всерьез готовятся к непростому периоду половодья: на оперативном совещании правительства региона обсудили обстановку и оценили готовность служб к возможным чрезвычайным ситуациям.Пик паводка ожидают в первой половине апреля. На реках Ока и Клязьма он может продлиться 7–15 дней, на остальных водоемах области — 5–7 дней.Проблемы уже начались. Из‑за подъема воды подтопило две дороги и два моста — в Александровском и Собинском округах. Всего в зоне риска находятся 38 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях.Власти организовали заблаговременную выплату пенсий, поставки продуктов и запасов лекарств. Для передвижения по затопленным территориям подготовили 75 временных мостков и обеспечили связь. Кроме того, развернули 96 пунктов временного размещения — они вмещают в общей сложности 23 735 человек.Спасательные службы тоже начеку. Для быстрого реагирования собрали внушительную группировку: 6 527 человек и огромный парк техники — 1 893 единицы в целом, в том числе 138 инженерных машин, 1 042 автомобиля, 713 спецмашин и 110 плавсредств. Проверена готовность аэромобильной группировки.В области работают 10 гидрологических постов и 16 водомерных линеек, ведется воздушный мониторинг. На местах дежурят 17 оперативных групп пожарно‑спасательных гарнизонов и столько же групп от органов местного самоуправления.На случай серьезных происшествий в бюджете зарезервировали более 6,7 млрд рублей.