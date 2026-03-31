Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении миллиарда рублей на программу социальной газификации.Владимирская область получит около 20,5 млн рублей. Данные средства будут направлены на подключение к газу домовладений многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, инвалидов I группы и других земляков из льготных категорий.На выделенные средства жители смогут купить и установить необходимое оборудование, а также оплатить работы по проведению газовых труб в дом.Улучшения должны затронуть более 11 тыс. домовладений в 56 регионах России.«Несомненно, это хорошая помощь людям, которые в силу обстоятельств, из-за отсутствия необходимых денежных средств, не могут провести газ в свои дома. Я знаю эту проблему не понаслышке. Сталкиваюсь с ней на приёмах граждан. Вот и недавно женщина из моего округа просила помочь провести газ в дом её брата, инвалида с детства. Думаю, что сейчас у этой семьи и других людей, имеющих льготы, со скромными финансовыми возможностями, эта возможность появится», — написал на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.