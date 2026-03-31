Во Владимирской области угрозу атаки БПЛА объявляют вторую ночь подряд. Сообщения на мобильные телефоны поступили жителям в районе двух часов ночи.Владимирцев призывают сохранять спокойствие.Накануне ночью, 30 марта, угроза атаки беспилотниками держалась в региона на протяжении почти всей ночи. Сообщения пришли вскоре после полуночи. Об отмене угрозы сообщили лишь после 10 утра.Добавим, что вечером 30 марта с 20.00 мск до 23.00 мск над регионами средства ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников. Такие данные приводит Минобороны РФ.