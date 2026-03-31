Гидрометцентр России предупредил жителей Владимирской области о риске наводнения. По данным прогностической карты предупреждений для ЦФО, с 1 по 3 апреля (до 16:00 МСК) уровень воды в ряде рек продолжит расти из‑за весеннего половодья.Опасная ситуация складывается на трех реках.На Судогде у города Судогда уровень воды может превысить отметку в 190 см. Предупреждение действует до 20:00 31 марта. На Серой у деревни Новинки Александровского муниципального округа ожидается превышение отметки в 390 см — предупреждение до 23:00 31 марта. Также рост уровня воды прогнозируют на реке Колокша у села Бабаево.Из‑за подъема воды могут затопить речные поймы, а вместе с ними — некапитальные постройки и участки дорог в Судогде, деревне Новинки и Александрове.Местным жителям рекомендуют следить за обновлениями прогнозов и заранее принять меры предосторожности.