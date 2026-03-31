Жителей Владимирской области приглашают присоединиться к ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант – 2026». Масштабная проверка знаний начнется 18 апреля в 14:00 и будет доступна для всех желающих независимо от возраста. Об этом поделились в правительстве области. Акция пройдет как в очном, так и в онлайн формате. Регистрация откроется 8 апреля, подать заявку можно по ссылке.