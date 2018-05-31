15 обращений о покупке дополнительных квартир со скидкой направили столичным властям москвичи, переехавшие в новое жилье в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Программа реновации была объявлена год назад, напомнил заммэра, и уже состоялись первые переезды. "При этом жители воспользовались разными вариантами улучшения жилищных условий: докупили дополнительные комнаты, либо заявили о своем желании приобрести новую квартиру", — уточнил он.Чиновник подчеркнул, что это подтверждает востребованность услуги по предоставлению скидок на покупку дополнительных площадей.Жителям, которые захотели купить дополнительную квартиру, предоставят перечень объектов, находящихся в собственности города и реализуемых на свободных торгах, передает "Интерфакс".Для переезда участникам программы реновации предложили пять домов, в июне планируется предоставить еще пять: три на улице Летчика Бабушкина и два в районе Южное Медведково.При переезде из сносимого жилья участники программы могут купить помещения с 10-процентной скидкой от их рыночной стоимости, при этом совокупная площадь жилья не должна превышать 100 квадратных метров.