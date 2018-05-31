Выражение «Чужих детей не бывает» для каждого из них не высокопарные слова, а золотое правило службы, которому все инспекторы ПДН следуют неукоснительно!

Являясь главным звеном в системе защиты прав детей и профилактики подростковой преступности, полицейские этой службы ежедневно ведут борьбу за счастливое детство подрастающего поколения. Во Владимирской области сегодня работают более ста «детских» полицейских. Выражение «Чужих детей не бывает» для каждого из них не высокопарные слова, а золотое правило службы, которому все инспекторы ПДН следуют неукоснительно!ОМВД России по Петушинскому районуВ подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району служат шесть инспекторов ПДН: капитаны полиции Оксана Палихова, Марина Переслегина и Татьяна Захарцева, а также майор полиции Ирина Подтягина и младший лейтенант полиции Елизавета Лысенко. Руководит коллективом майор полиции Ольга Андреева.Они оберегают подростков от совершения поступков, о которых потом можно сожалеть всю жизнь. А тем, кто уже оступился, помогают встать на путь исправления, найти другую дорогу во взрослую жизнь. Инспектору по делам несовершеннолетних доверено самое главное – детские судьбы.- Для нас не бывает чужих детей. Мы участвуем в судьбе каждого ребенка, всё пропускаем через сердце, переживаем за своих «подопечных». Поэтому случайных людей в отделении по делам несовершеннолетних нет. Остаются здесь только самые стойкие и преданные делу люди, – говорит начальник подразделения.Круг обязанностей инспектора обширен - защита прав несовершеннолетних, социальная реабилитация подростков, находящихся в трудной ситуации, разносторонняя деятельность, направленная на создание благоприятной обстановки для реализации законных прав, свобод и интересов маленьких граждан. Большую работу воспитатели в погонах проводят по пропаганде правовых знаний в образовательных учреждениях района, каждый год принимают активное участие в акции «Полицейский Дед Мороз», чтобы подарить детям праздник, внимание и заботу.Достучаться до детских сердец и добиться, чтобы родители исполняли родительские обязанности, уметь найти общий язык с трудными подростками, понять, почему они совершают те или иные поступки, постараться им помочь найти правильную дорогу в жизни - ежедневная работа воспитателей в погонах.Сегодня инспекторы ПДН принимают поздравления, но, по их собственному признанию, самое лучшее поздравление и награда за работу – это улыбки детей.ОМВД России по Юрьев-Польскому районуИнспектор по делам несовершеннолетних – это не просто сотрудник полиции, а в первую очередь тонкий психолог и грамотный педагог. Так считает инспектор ПДН ОМВД России по Юрьев-Польскому району капитан полиции Светлана Арбузова. Она служит в органах внутренних дел 15 лет. Ее дедушка, мама и отец имеют педагогическое образование, поэтому Светлана уже с детства знала, что хочет заниматься профессией, которая будет связана с детьми. После окончания школы, не задумываясь, решила продолжить династию преподавателей и поступила в Юрьев-Польский педагогический колледж, затем окончила университет.После получения диплома в 2007 пришла на службу в органы внутренних дел, выбрав подразделение по делам несовершеннолетних, где и работает по сей день.- Здесь нет ежечасного риска, но хватает бессонных ночей, потому что в любой момент может потребоваться помощь кому-то из ребят. Все инспекторы ПДН регулярно сталкиваются с непростыми ситуациями, в которые попадают несовершеннолетние, и наша задача – выяснить причину и помочь избежать негативных последствий, продолжая при этом быть отзывчивыми, требовательными, но справедливыми, - отмечает Светлана Арбузова.В практике капитана полиции есть яркие примеры того, как подростки, состоявшие у нее на учете, встают на путь исправления. Так, один из «подопечных», неоднократно совершавший различные противоправные действия, после проведения долгой и упорной работы ПДН и преподавателей, полностью изменил свою жизнь и сейчас, будучи уже взрослым молодым человеком, является гордостью не только для своей семьи, но и для самой Светланы Алексеевны.Главный совет капитана полиции для родителей – проявлять внимание и интерес к жизни ребенка, знать, чем он живет и увлекается. Если дети понимают, что они нужны своим маме и папе, то не будут искать противозаконных интересов в плохих компаниях.Отд МВД России Гороховецкому районуВ настоящее время в Отд МВД России Гороховецкому району служат два инспектора по делам несовершеннолетних - капитаны полиции Ирина Мосеева и Татьяна Чичкова.Ирина Мосеева четыре года занимала должность психолога в ОВД, затем решила сменить направление деятельности и с 2010 года по настоящее время работает с «трудными подростками». Ирина Валентиновна особое внимание уделяет безнадзорности среди несовершеннолетних, работая в тесном взаимодействии с педагогами школ. Работая с детьми, оставшимися без попечения родителей, применяет различные методики, не забывая при этом, что они требуют особого внимания и простого человеческого общения. Пользуется заслуженным уважением в молодежной среде и среди коллег, старается принять личное участие в судьбе каждого ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.Её коллега, Татьяна Чичкова, в органах внутренних дел с 2006 года. До этого более 10 лет проходила военную службу по контракту на различных должностях. Опыт, полученный там, позволяет и сегодня справляться с самыми сложными ситуациями.Основным направлением в службе считает профилактическую работу в детских учреждениях. Большую часть своего служебного времени она проводит на обслуживаемой территории, где вместе с ребятами организует различные мероприятия, обучает их безопасному поведению и умению ориентироваться в различных жизненных ситуациях. Для каждого ребенка Татьяна Васильевна пытается стать другом и помочь добрым советом, а дети с уважением относятся к инспектору, понимая, насколько важна её деятельность.МО МВД России «Ковровский»Сегодня в МО МВД России «Ковровский» служат более 10 сотрудников ПДН. Основная часть коллектива, конечно же, женщины. Ими проводится огромная профилактическая работа с несовершеннолетними. В текущем году сотрудниками ОПДН раскрыто порядка 30 преступлений, выявлено и пресечено более 300 административных правонарушений.На плечи инспекторов ложится нелегкая обязанность оказания помощи детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дни у сотрудников ОПДН расписаны буквально по минутам. Нужно успеть проверить семьи, состоящие на профилактическом учете, провести беседы со школьниками, привести в порядок документацию, отработать сообщения, поступающие в дежурную часть, если в нем фигурирует несовершеннолетний.Результат работы детских инспекторов направлен на недопущение преступлений среди подростков. Во многом этот результат зависит от слаженной работы всех органов системы профилактики. Часто к инспекторам обращаются и те родители, чьи дети не состоят на учете в ПДН, но могут оступиться. Инспектор дает советы и оказывает посильную помощь.Дни у сотрудников ОПДН расписаны буквально по минутам. Нужно успеть проверить семьи, состоящие на профилактическом учете, провести беседы со школьниками, привести в порядок документацию, отработать сообщения, поступающие в дежурную часть, есть в нем фигурирует несовершеннолетний. Результат работы детских инспекторов направлен на недопущение преступлений среди подростков. Во многом этот результат зависит от слаженной работы всех органов системы профилактики.В профессиональный праздник сотрудники отдела по делам несовершеннолетних поздравляют действующих сотрудников и ветеранов службы и желают хорошего настроения, оптимизма, благополучия как в семье, так и на службе!ОМВД России по Кольчугинскому районуОтделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольчугинскому району возглавляет майор полиции Галина Львова, которая работает по данному направлению более 16 лет.«Специфика работы инспекторов по делам несовершеннолетних имеет существенные особенности по сравнению с сотрудниками других служб и подразделений органов внутренних дел. Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних носит универсальный характер и требует не только высокого профессионализма, и решительности, но и немалых педагогических и психологических навыков», - отмечает Галина Львова.У нее налажен тесный контакт и доверительные отношения со всеми руководителями образовательных учреждений Кольчугинского района, что способствует плодотворной работе, а порой помогает избежать и печальных последствий некоторых ситуаций.В прошлом году на личный телефон начальника ОДН поступил звонок от заведующей одного из городских детских садиков. Взволнованный педагог сообщила, что во время прогулки пропало два ребенка пяти и шести лет. Сотрудники дошкольного учреждения своими силами обыскали всю территорию сада, но детей так и не нашли. Начальник ОДН немедленно ориентировала всех инспекторов своего подразделения на поиски несовершеннолетних, а сама отправилась в ближайший к детскому саду парк. Именно там она обнаружила игравших на площадке детей, которых в целости и сохранности передала в руки воспитателей. «Доверие к полиции и наша незамедлительная реакции помогла избежать возможных неприятных последствий», - вспоминает Галина Владимировна.Немало добрых слов и благодарностей инспекторы получают от руководства и педагогов подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сотрудники ПДН не только регулярно беседуют с воспитанниками на темы правомерного, законопослушного поведения и здорового образа жизни, но и нередко балуют ребятишек подарками и сладостями.«Часто ко мне обращаются родители и учителя с просьбой о том, чтобы я лично побеседовала с подростками, который свернули на «кривую» дорожку. Я стараюсь никому не отказывать, потому что знаю, как важно убедить подростка одуматься в самом начале, когда еще не произошло ничего непоправимого. Потом, я конечно, узнаю о дальнейшей судьбе этих ребят, и как радостно слышать, что некоторые из них после нашей беседы взялись за голову и перестали огорчать родителей», - поделилась с нами приятными воспоминаниями из нелегкой трудовой деятельности начальница ОДН.Ей часто приходится задерживаться допоздна на рабочем месте, но это не мешает Галине Владимировне оставаться заботливой и любящей мамой для своего семилетнего сына. Всё свободное время женщина старается посвятить своему ребёнку. Вместе они занимаются спортом, вместе катаются на велосипедах, вместе ездят летом к морю. Сын, глядя на непростую работу мамы, задумывается о том, чтобы тоже стать полицейским и помогать маме в будущем на службе.ОМВД России по Александровскому районуДанил Соловьев поступил на службу в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Александровскому району в 2016 году, сразу после окончания Московского Университета МВД России.- Когда устраивался, понимал, что будет непросто. Конечно, были те, кто с нескрываемой иронией говорили, будто направление не совсем мужское. Для меня же изучение психологии личности, причин совершения правонарушений и преступлений детьми, их искоренение, наставление подростков на верный путь куда интереснее, чем борьба уже со следствиями в виде взрослых преступников, - рассуждает лейтенант полиции.Опытные коллеги отмечают невероятную харизму, дипломатические качества, талант найти подход к любому ребенку и способность убедить родителей из неблагополучных семей в необходимости изменения каких-то сторон их жизни. Те, кто едва знаком с парнем, удивляются, что с таким небольшим опытом удается достигать таких успехов в работе. Данил же скромно отвечает, что просто занимается тем, что ему по душе: помогает оступившимся вернуться на правильный путь, собственным примером показывая, что есть альтернатива противозаконному поведению.Конечно, при таком напряженном графике свободного времени остается не так много. Но и его лейтенант полиции старается провести с пользой. Чтение книг по психологии и педагогике, изучение философских учений и культур других стран, путешествия и спорт – это то, что одновременно помогает отдохнуть от работы и лучше справляться со служебными задачами.- Ни один ребенок не поверит, если утверждение будет голословным. Разницу между «хорошо» и «плохо» можно объяснить только при условии, что понимаешь особенности личности ребенка, знаешь его ситуацию, можешь провести анализ его жизни и обладаешь широким кругозором. Поэтому уверен, что стремление сегодня стать умнее, сильнее, образованнее, чем ты был вчера – это основа нашей работы, ведь этим мы показываем положительный пример всем, кто попадает на учет или просто присутствует на профилактических беседах, - считает лейтенант полиции.МО МВД России "Гусь-Хрустальный"Служба в правоохранительных органах для Марина Орловой из города Гусь-Хрустальный детской мечтой не была. Мягкая, спокойная, скромная, она представляла себя ветеринаром, спасающим от всех болезней четвероногих друзей. Но с возрастом решила, что желание помогать будет реализовано в другом русле. Окончила колледж, затем - заочное отделение Санкт-Петербургского университета МВД России по специальности «Организация работы с молодежью» и поступила на службу в полицию.Сегодня капитан полиции Марина Викторовна Орлова служит в подразделении по делам несовершеннолетних и как тысячи коллег по всей стране 31 мая получает поздравления с профессиональным праздником.Наша задача – помочь каждому стать на путь исправления. А для этого нужно и представителем закона быть, и психологом, и воспитателем, да и просто другом, который выслушает и даст добрый, правильный совет. Это всё приходит с опытом, служебным и жизненным. Поначалу мне было непросто. Но мысли сменить направление никогда не возникало. Дети – цветы жизни. Как будем ухаживать, такими и вырастут. - говорит капитан полиции.Природная мягкость и спокойствие Марины Викторовны, дополненные опытом и твердым пониманием перспектив любой ситуации позволяют ей принимать верные решения.- Конечно, сентиментальность никуда не девается. Порой, невольно и слезы накатываются от жалости к ребенку. Но понимаешь, что слезами не поможешь, поэтому предпринимаешь всё возможное для реальной помощи и исправления ситуации, - отмечает Марина Орлова.Дома же отдыхать от служебных будней помогают семья и любимые увлечения. В свободное время, особенно зимой, Марина любит вязать крючком и спицами. Ей нравится мастерить поделки для детей. Весной появляется еще одно занятие - выращивание рассады цветов, ну, а летом очень нравится проводить время в своей любимой деревне, помогать родителям, ухаживать за цветами, ходить вместе с сыновьями в лес, заниматься с мамой домашними заготовками.