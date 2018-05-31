В Рузском районе Подмосковья бывший песчаный карьер превратили в мусорный полигон. После жалоб жителей туда с проверкой отправились активисты Общероссийского народного фронта.

В Рузском районе Подмосковья бывший песчаный карьер превратили в мусорный полигон. После жалоб жителей туда с проверкой отправились активисты Общероссийского народного фронта.- Завозят огромные объемы разного мусора!Больше всего жители Рузского городского округа боятся, что так называемый фильтрат может попасть в воду. Недалеко от свалки река Гряда, которая является источником водоснабжения Москвы и области. Полигон появился на месте отработанных песчаных карьеров у деревни Щелканово буквально несколько недель назад. И растет не по дням, а по часам, говорят люди.Жителей уверяют, что площадка временная, а мусор вывезут. Потом. Насколько законно сюда привозят мусор, решили проверить активисты Общероссийского народного фронта."К нам обратилась администрация Рузского городского округа и попросила рассмотреть вариант создание такой временной площадки накопления твердых бытовых отходов", — объясняет Михаил Тагилов, заместитель генерального директора ООО "Технопарк".На этом участке в будущем планируют построить один из мусороперерабатывающих комплексов. Проект пока готовят. А временное размещение мусора — мера вынужденная, уверяют в администрации. Отходы из городского округа просто некуда больше везти."Были проведены исследования, до ближайшей речки тут 1,5 километра, и находится река по отметке выше, чем данная площадка. Никак не могут быть загрязнены никакие реки", — уверяет Алевтина Новикова, заместитель администрации Рузского городского округа.Впрочем, в этом специалисты сомневаются. А вот в том, что никакого захоронения отходов здесь допустить нельзя, уверены. Поэтому контролировать, чтобы временное вдруг не стало постоянным, пообещали очень тщательно."Рядом есть водоносный горизонт и существует основной риск горизонтального перемещения грунтовых вод в водоносный артезианский горизонт", — объясняет Дмитрий Миронов, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка".Значительных нарушений не обнаружили, но не все соответствует требованиям."Не перекрыто сверху. Мы сейчас видим, что при сильном ветре эти отходы разлетаются. Это уже, с нашей точки зрения, не соответствует требованиям по размещению таких площадок", — рассказывает Антон Хлынок, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Московской области.По закону, на площадке временного хранения отходы могут находиться не более 11 месяцев, затем их должны вывезти. Пока же активисты и собственник договорились об установке видеокамер, которые будут работать круглосуточно и транслировать происходящее в режиме реального времени. Активисты ОНФ пообещали регулярно приезжать и контролировать состав мусора и соблюдение правил его хранения, потому что вопросы к этой площадке пока остались.