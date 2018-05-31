В Рузском районе Подмосковья бывший песчаный карьер превратили в мусорный полигон. После жалоб жителей туда с проверкой отправились активисты Общероссийского народного фронта.
В Рузском районе Подмосковья бывший песчаный карьер превратили в мусорный полигон. После жалоб жителей туда с проверкой отправились активисты Общероссийского народного фронта.
- Завозят огромные объемы разного мусора!
Больше всего жители Рузского городского округа боятся, что так называемый фильтрат может попасть в воду. Недалеко от свалки река Гряда, которая является источником водоснабжения Москвы и области. Полигон появился на месте отработанных песчаных карьеров у деревни Щелканово буквально несколько недель назад. И растет не по дням, а по часам, говорят люди.
Жителей уверяют, что площадка временная, а мусор вывезут. Потом. Насколько законно сюда привозят мусор, решили проверить активисты Общероссийского народного фронта.
"К нам обратилась администрация Рузского городского округа и попросила рассмотреть вариант создание такой временной площадки накопления твердых бытовых отходов", — объясняет Михаил Тагилов, заместитель генерального директора ООО "Технопарк".
На этом участке в будущем планируют построить один из мусороперерабатывающих комплексов. Проект пока готовят. А временное размещение мусора — мера вынужденная, уверяют в администрации. Отходы из городского округа просто некуда больше везти.
"Были проведены исследования, до ближайшей речки тут 1,5 километра, и находится река по отметке выше, чем данная площадка. Никак не могут быть загрязнены никакие реки", — уверяет Алевтина Новикова, заместитель администрации Рузского городского округа.
Впрочем, в этом специалисты сомневаются. А вот в том, что никакого захоронения отходов здесь допустить нельзя, уверены. Поэтому контролировать, чтобы временное вдруг не стало постоянным, пообещали очень тщательно.
"Рядом есть водоносный горизонт и существует основной риск горизонтального перемещения грунтовых вод в водоносный артезианский горизонт", — объясняет Дмитрий Миронов, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка".
Значительных нарушений не обнаружили, но не все соответствует требованиям.
"Не перекрыто сверху. Мы сейчас видим, что при сильном ветре эти отходы разлетаются. Это уже, с нашей точки зрения, не соответствует требованиям по размещению таких площадок", — рассказывает Антон Хлынок, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Московской области.
По закону, на площадке временного хранения отходы могут находиться не более 11 месяцев, затем их должны вывезти. Пока же активисты и собственник договорились об установке видеокамер, которые будут работать круглосуточно и транслировать происходящее в режиме реального времени. Активисты ОНФ пообещали регулярно приезжать и контролировать состав мусора и соблюдение правил его хранения, потому что вопросы к этой площадке пока остались.