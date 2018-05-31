Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к 8 годам лишения свободы за получение взятки, этапирован в колонию.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к 8 годам лишения свободы за получение взятки, этапирован в колонию, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний, в настоящее время осужденный Улюкаев в соответствии с приговором суда направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы.В ведомстве подчеркнули, что о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, согласно статье 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направляет уведомление одному из родственников осужденного по его выбору.Как сообщалось ранее, 12 апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Улюкаеву и утвердил назначенный ему восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 миллионов рублей. Тогда же приговор вступил в законную силу.