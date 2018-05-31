Владелец бигля из американского города Бойн-Фоллз, штат Мичиган, поколотил медведя-барибала, напавшего на его питомца. Мужчина пнул хищника, а затем ударил его кулаком по носу. Пес был спасен, однако ему потребовалась помощь ветеринара.

Владелец бигля из американского города Бойн-Фоллз, штат Мичиган, поколотил медведя-барибала, напавшего на его питомца. Мужчина пнул хищника, а затем ударил его кулаком по носу. Пес был спасен, однако ему потребовалась помощь ветеринара, сообщает UPI.Черный медведь напал на бигля, когда тот гулял во дворе дома хозяина. Собака находилась на цепи. Увидев хищника, пес залаял. Медведь ударил бигля лапой. У пса запуталась цепь, поэтому американец не смог быстро втащить его в дом. Тогда мужчина пнул незваного гостя. Тот отскочил, но стремительно вернулся и укусил пса.Тогда американец ударил медведя по носу и, наконец, втащил пса в дом.Мужчина не пострадал, его псу требуется помощь ветеринаров. Эксперты, прибывшие на место происшествия, посоветовали американцу убрать со двора шелуху от семечек, птичий корм и кукурузу, которые привлекают хищников.