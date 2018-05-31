По словам телепроповедника, он регулярно общается с Богом, и в одной из последних бесед Всевышний сказал, что Джесси надо приобрести самолет Dassault Falcon 7X, и за него совершенно не придется платить. Деньги на реактивное воздушное судно бизнес-класса евангелист планирует собрать со своих прихожан, аргументируя свои запросы тем, что он сможет проповедовать более эффективно.

Телепроповедник Джесси Дюплантис, уже обладая тремя частными самолетами, рассказал своим слушателям об одной из своих последних с Богом встреч, утверждая, что Всевышний посоветовал евангелисту приобрести реактивный бизнес-джет Dassault Falcon 7X стоимостью около 54 миллионов долларов, пообещав, что платить за него не придется. По утверждению 68-летнего миссионера, Господь спросил его: "Джесси, ты хочешь подняться туда, где я нахожусь?"Конечно, Джесси ответил на вопрос Всевышнего искренним согласием, и теперь телепроповедник просит своих последователей пожертвовать ему на самолет, а также делится с ними не только божественными, но и техническими знаниями о том, что Falcon 7X обладает большой дальностью полета, хорошей экономичностью и поможет ему встречаться с людьми по всему земному шару. "Это не для меня, это для моего служения Богу" — отметил евангелист, подчеркнув, что если бы Иисус жил в наши дни, то он не ездил бы на осле.В своем комментарии компании CNN Джесси объяснил, что для евангелических проповедников "хорошие вещи", такие как самолеты, автомобили и просто денежные пожертвования — это божественное благословение за праведную жизнь. Действительно, проповедники евангелистов, как правило, рекомендуют не только любить Христа, но также наслаждаться жизнью и радоваться ей, демонстрируя это своими примерами. Так, телепроповедник Кеннет Коупленд уже использует личный самолет, купленный на деньги своих последователей, вспоминая коммерческие полеты как путешествия "в длинной трубе с кучей демонов".