Писатель, сценарист, участник Каннского фестиваля Анна Бове презентовала свое новое творение – книгу под названием Как захватить весь мир. На презентации автор рассказала Dni.Ru о том, как исполнила свою мечту, несмотря на истерики и пожирания внутренних демонов.

Писатель, сценарист, участник Каннского фестиваля Анна Бове презентовала свое новое творение – книгу под названием "Как захватить весь мир". На презентации автор рассказала Dni.Ru о том, как исполнила свою мечту, несмотря на истерики и пожирания внутренних демонов.Расскажите о своей книге, почему именно такая тема? Как захватитьвесь мир.Эта книга о детях, которые, сидяна чердаке дома на Фонтанке, придумывали, как захватить весь мир. Они вырастут.И захватят его. И только здесь мы увидим, куда на самом деле приводят мечты. Хотя,на самом деле, это история о любви.Я не могу сказать, что книгаполностью автобиографична, но все, что в ней есть – глубоко личное. Видимо, уменя была такая заноза-боль, как бы объяснить… я смотрела как Сергей Лазаревбегает весь клип, проткнутый каким-то окровавленным колом в грудь. И думала:"Родненький! Да это же я! Это я всю жизнь – с колом в груди!" Мне нужно былодостать его и все выплеснуть. Вот все, что у меня есть. Все мои внутренности,душа и тело. Смотрите! …Все, что я пыталась сказать, и не знала как. Какзахватить весь мир? Почему он до сих пор не мой? Я же была хорошей девочкой, язаслужила себе мир! История, когда ты идешь к светлой мечте и рушишь в ноль все,что попадается на пути – это моя история. Я и есть все персонажи. И демон, ижертва, все, для кого я написала целую жизнь. И смерть.Почему основным местом действия выбран Петербург?Мне было17 лет, когда я после школы поехала поступать в Питер. Моя жизнь дома вТольятти была, скажем, "золотой". Я была счастлива, друзей исчисляла десятками,мне казалось, что весь мир – мой, и так оно и будет. Всегда. Но потом что-топошло не так… В Питере нас с папой возил таксист, и когда папа пожаловался ему,что дорого жить в отеле, тот не растерялся: "пусть живет у меня, на Фонтанке!".Папа сказал: "Ок!", перевез мои вещи и уехал домой. А я осталась в семьетаксиста в истинно питерской обшарпанной квартирке без следов былого величия.Там пили, играли в какие-то игры, читали стихи, опять пили… Я реально душуготова была продать за одно доброе слово… и продала.Годыспустя эта квартира станет местом, где разворачиваются важнейшие события книги.Я вложила в эту историю все: волшебство, и сырость, и существ, обитающих вдоме, и все сумасшествие тех дней.дальнейшем Вы получили профессию сценариста. Расскажите, как Вы пришли ней, счего начинали?Петербурге каждый день я возвращалась после университета мимо Дома Кино наКараванной, заходила, что-то смотрела... И тут я увидела фильм "Жизнь как чудо"Эмира Кустурицы. И все. Меня засосало в воронку. Я поняла, что нашла то, чтоискала: я буду с ним работать, буду писать для него сценарии. Видимо, есть вомне нечто фанатичное… Прикинув: как же я буду писать для него, если не знаю егоязыка, его Родины, культуры, сначала выучила сербский. Потом стала ездить наБалканы: в Сербию, Албанию, Косово. Косово – до сих пор не слишком мирноеместо: военные патрули, колючие "ежи" на дорогах, следы от пуль на домах, номне все было интересно!Потом япришла к тому, что мне нужно получать сценарное образование, поступила воВГИК... В итоге я там, где я есть. Сценарист. Писатель.И как же развивалась история с Эмиром Кустурицей, Вы еговстретили?Прошлодесять лет. Я иду по улице и вижу афишу: он и No smoking orhestra дают концерт. Сегодня. Беру такси и едутуда. Ну вот, наконец-то! Сколько можно! Совсем как у Ахматовой: "десять летожиданий и криков, все мои бессонные ночи…" Он, конечно, познакомится со мной.И конечно, попросит мой номер. А у меня нет визитки. Нужно написать на бумажке.Прихожу.Зал на пару тысяч человек. Переполнен. Мой герой с группой на сцене.Поют-пляшут. Я у сцены, в огромной толпе девчонок. Пляшу. Я жду: уже скоро!Проходит час-полтора, и он говорит: "А сейчас мне потребуется девушка из зала".И протягивает руку… да, мне! Вытаскивает меня наверх. Мы танцуем-веселимся.Песня заканчивается, Эмир, улыбаясь, спрашивает в микрофон: "Может, оставишьмне свой номер?" Я достаю ту самую бумажку и кладу ему в карман. Под дикиеаплодисменты пары тысяч зрителей. Он:Подожди меня за кулисами, не уходи!Я (просебя):– Кудаже я уйду, я ведь только что пришла!А дальшебыла поездка в Питер на вручение ему премии имени Андрея Миронова, но это ужесовсем другая история.Каковобычно формат работы сценаристов? Это выглядит как идеальная картинка из Инстаграма с вечными путешествиями и встречами с известными людьми или же всеже это формат постоянной работы и редкого отдыха?Время, когда я пришла в киноиндустрию для меня ассоциируетсяне с профессиональной сферой, а с личной. Мне тогда хотелось совсем другойжизни, новой, красивой, которой еще ни у кого не было. Я много путешествовала,уехала в Монако, жила у великолепно-спивающихся аристократов в поместье,которое вскоре конфискуют за долги. Попала на бал в княжеском дворце. Потом надругом краю земли, на Коста-Рике, принимала участие в кубке по ловле марлинов вТихом океане. А когда я получила свой диплом (красный) во ВГИКе, мы с друзьямистали снимать короткометражки. Нам было весело, все давалось легко: отправилисвою документалку "Москва. Возвращение" на Каннский фестиваль и… да, попали вкороткометражный корнер. И было красиво: встречи с известными людьми, тусовки иприемы, точно! Но на самом деле я во все это только играла.Сейчас, годы спустя, я точно знаю, что писать сценарии,книги, да что угодно – это гребаный труд! Это когда достаешь всех своих демоноводного за другим. И они жрут. Долго. Сердце, нервы, кровь-любовь, отношения, истерики,страхи – все из себя вытаскиваешь наружу. Иначе смысла нет писать. Наверное.Чемработа над книгой отличается от работы над сценарием?Тем, что кино – это работа, где результатзависит от стольких людей и обстоятельств! От судьбы, рока, погоды, власти, съемочнойгруппы, курса евро... Мне хотелось, чтобы за результат отвечала только я. Яодна. К тому же, работа со словом, образы, фразы, а не только картинка наэкране – это мое.При этом, я, конечно, все еще мечтаю окино. Хочу, чтобы по КАК ЗАХВАТИТЬ ВЕСЬ МИР сняли фильм. Самое время перевестин английский и выслать Эмиру Кустурице. Связи уже налажены. Дальше надоположиться на удачу. Чтобы судьба, рок, погода, фишечки на рулетке – все сложилосьтак, как надо.