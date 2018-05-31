Футбольный клуб Анжи из Махачкалы объявил о прекращении сотрудничества с белорусским специалистом Вадимом Скрипченко. Сообщается, что контракт со специалистом истек 31-го мая, который было решено не продлевать.

Футбольный клуб "Анжи" из Махачкалы объявил о прекращении сотрудничества с белорусским специалистом Вадимом Скрипченко. Сообщается, что контракт со специалистом истек 31-го мая, который было решено не продлевать. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Скрипченко встал у руля махачкалинского клуба в августе 2017 года. За минувший сезон под его руководством "Анжи" сыграл 27 игр, одержав шесть побед, сыграв шесть ничьих и еще 15 игр завершив поражением. По итогам сезона махачкалинцы заняли 14-е место, попав в зону переходных матчей. По сумме двух стыковых игр футболисты "Анжи" уступили свое место в премьер-лиге соперникам из красноярского "Енисея" (0:3, 4:3).Новый сезон клуб из Махачкалы проведет в Футбольной национальной лиге.