Банк Хоум Кредит объявил победителей первого интерактивного реалити-шоу Home 2.0 Smart Shopping Show. Ими стали Маша и Зосим. Они получат 1 миллион рублей.

Банк Хоум Кредит объявил победителей первого интерактивногореалити-шоу Home 2.0 SmartShopping Show. Ими сталиМаша и Зосим. Они получат 1 миллион рублей.Цель реалити-шоу – научить зрителей правилам смарт-шопинга. Парыучастников выполняли разные задания, связанные с покупками, а в процессе свыгодой использовали продукты банка. Условиясоревнования определяли зрители – они голосовали за усложнения задач для каждойпары. Например, одним из заданий было купить винтажный советский холодильник.Всего пары должны были выполнить 5заданий – по одному на каждую серию. По итогам каждой серии зрители голосовализа своих фаворитов. Победитель определялся суммой голосов. В результате главныйприз получили Маша и Зосим. Они набрали4 357 голосов."Мыдовольны результатами проекта, – отметила Мария Бурак, директор департаментамаркетинга и маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит. – Мы видим, что тема"умного" шопинга популярна среди современных молодых людей, однако такжезнаем, что для многих из них банковские продукты ассоциируются с чем-то сложными непонятным. Мы считаем, что информация в формате реалити-шоу будет долгопользоваться спросом, и люди продолжат его смотреть даже после объявленияпобедителей. А значит, мы сможем объяснить максимально большому количествузрителей, что на рынке есть выгодные банковские продукты, которые помогутосуществить вашу цель или мечту, какой бы сумасшедшей она ни была".Креативную концепцию и стратегиюпродвижения для проекта разрабатывало digital-агентство R:TA. С началатрансляции шоу набрало более 6 миллионовпросмотров, и их число продолжает расти. Среднее время просмотра – более8 минут, что в десятки раз выше показателя стандартного рекламного контента на YouTube. А еще зрители оставили более 10 000 лайков, комментов и репостов.Яна Дудочкина, Creative Group Headагентства R:TA отметила, что "формат реалити-шоу показал себя как новый ипрогрессивный метод продвижения. Аудитория проекта не просто была пассивнымизрителями, а самыми настоящими активными участниками. С помощью интересногоформата, качественного продакшна и интересного контента нам удалось добитьсясвоей цели – повысить финансовую грамотность молодежи и сделать так, чтобы онипоняли, что банковские продукты – это реально работающие инструменты длядостижения их мечты".