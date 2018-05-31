Банк Хоум Кредит объявил победителей первого интерактивного
реалити-шоу Home 2.0 Smart
Shopping Show. Ими стали
Маша и Зосим. Они получат 1 миллион рублей.
Банк Хоум Кредит объявил победителей первого интерактивного
реалити-шоу Home 2.0 Smart
Shopping Show. Ими стали
Маша и Зосим. Они получат 1 миллион рублей.
Цель реалити-шоу – научить зрителей правилам смарт-шопинга. Пары
участников выполняли разные задания, связанные с покупками, а в процессе с
выгодой использовали продукты банка. Условия
соревнования определяли зрители – они голосовали за усложнения задач для каждой
пары. Например, одним из заданий было купить винтажный советский холодильник.
Всего пары должны были выполнить 5
заданий – по одному на каждую серию. По итогам каждой серии зрители голосовали
за своих фаворитов. Победитель определялся суммой голосов. В результате главный
приз получили Маша и Зосим. Они набрали
4 357 голосов.
"Мы
довольны результатами проекта, – отметила Мария Бурак, директор департамента
маркетинга и маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит. – Мы видим, что тема
"умного" шопинга популярна среди современных молодых людей, однако также
знаем, что для многих из них банковские продукты ассоциируются с чем-то сложным
и непонятным. Мы считаем, что информация в формате реалити-шоу будет долго
пользоваться спросом, и люди продолжат его смотреть даже после объявления
победителей. А значит, мы сможем объяснить максимально большому количеству
зрителей, что на рынке есть выгодные банковские продукты, которые помогут
осуществить вашу цель или мечту, какой бы сумасшедшей она ни была".
Креативную концепцию и стратегию
продвижения для проекта разрабатывало digital-агентство R:TA. С начала
трансляции шоу набрало более 6 миллионов
просмотров, и их число продолжает расти. Среднее время просмотра – более
8 минут, что в десятки раз выше показателя стандартного рекламного контента на YouTube. А еще зрители оставили более 10 000 лайков, комментов и репостов.
Яна Дудочкина, Creative Group Head
агентства R:TA отметила, что "формат реалити-шоу показал себя как новый и
прогрессивный метод продвижения. Аудитория проекта не просто была пассивными
зрителями, а самыми настоящими активными участниками. С помощью интересного
формата, качественного продакшна и интересного контента нам удалось добиться
своей цели – повысить финансовую грамотность молодежи и сделать так, чтобы они
поняли, что банковские продукты – это реально работающие инструменты для
достижения их мечты".