Руководство баскетбольного клуба Автодор приняло решение расстаться с главным тренером команды Евгением Пашутиным. Саратовцы расторгли контракт с наставником по обоюдному согласию сторон. Причиной разрыва соглашения является расхождение во взглядах развития клуба.

Руководство баскетбольного клуба "Автодор" приняло решение расстаться с главным тренером команды Евгением Пашутиным. Саратовцы расторгли контракт с наставником по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт саратовского клуба.Примечательно, что договор был разорван спустя десять дней после того, как боссы "Автодора" продлили соглашение со специалистом еще на один сезон. Боссы клуба остались удовлетворены выступлением команды под руководством Пашутина — по итогам минувшего чемпионата Единой лиги ВТБ "Автодор" занял в "регулярке" рекордно высокую для себя пятую строчку. После этого саратовские баскетболисты попали в 1/4 финала турнира, где по сумме трех матчей уступили "Зениту" и завершили сезон на шестом месте.Руководство клуба сообщило о том, что причиной разрыва отношений с наставником стало расхождение во взглядах на развитие клуба."Мы рассчитывали, что продление контракта с Пашутиным придаст новый импульс команде в преддверии плей-офф, но это не сработало, — приводит слова президента "Автодора" Владимира Родионова официальный сайт клуба. – С Евгением у нас наметились концептуальные расхождения во взглядах на развитие клуба. Я убежден, что будущее клуба за молодежью, являющейся самой талантливой в стране. Не давать нашим молодым парням много игрового времени – преступление!Напомним, что Пашутин возглавил "Автодор" в ноябре 2017 года.